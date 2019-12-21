Time назвал самых успешных женщин в 2019 году

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, ставших "первыми в своих областях" в 2019 году.
Деб Хааланд и Шарис Дэвидс - первые женщины-представительницы коренного населения Америки, которые стали членами Конгресса США.
Гита Гопинат - первая женщина в должности главного экономиста МВФ.
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб – первые женщины-мусульманки в Конгрессе США.
Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США, инициатор импичмента президента США Дональда Трампа.
Сандра О - первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".
Ялица Апарисио - первая представительница коренного населения Америки, которая будет номинирована на Оскар.
Cardi B – рэп-исполнительница, которая стала первой женщиной, получившей премию "Грэмми" за лучший рэп-альбом.
Рут Картер - первая женщина-афроамериканка, которая получила "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.
Микаэла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 гонок Чемпионата мира по горным лыжам.
Карен Уленбек - первая женщина, получившая премию Абеля по математике.
Rihanna - первая женщина-афроамериканка, возглавившая лейбл в составе международного модного холдинга, также первая женщина-афроамериканка, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель подряд.
Али Строкер - первая женщина в инвалидном кресле, которая удостоилась награды Tony.
Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.
Джанет Мок - первая женщина трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией (Netflix).
Лора Йегер - первая женщина, возглавившая пехотную дивизию армии США.
Ли На - первая женщина-азиатка, которую включили в Международный зал теннисной славы.
Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.
Бригитта Косгей - первая женщина, пробежавшая марафон менее чем за 2 минут 15 секунд.
Симона Байлс - первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.
Бернардин Эваристо - первая темнокожая писательница, удостоенная Букеровской премии.
Кристина Кокс и Джессика Меир - астронавтки NASA, которые впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.
Арьес Сусанти Рахаю - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.
Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.
Урсула фон дер Ляйен - первая женщина, которая стала президентом Европейской комиссии.