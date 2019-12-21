Time назвал самых успешных женщин в 2019 году

Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, ставших "первыми в своих областях" в 2019 году.

Деб Хааланд и Шарис Дэвидс - первые женщины-представительницы коренного населения Америки, которые стали членами Конгресса США.

Гита Гопинат - первая женщина в должности главного экономиста МВФ.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб – первые женщины-мусульманки в Конгрессе США.

Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США, инициатор импичмента президента США Дональда Трампа.

Сандра О - первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".

Ялица Апарисио - первая представительница коренного населения Америки, которая будет номинирована на Оскар.

Cardi B – рэп-исполнительница, которая стала первой женщиной, получившей премию "Грэмми" за лучший рэп-альбом.

Рут Картер - первая женщина-афроамериканка, которая получила "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.

Микаэла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 гонок Чемпионата мира по горным лыжам.

Карен Уленбек - первая женщина, получившая премию Абеля по математике.

Rihanna - первая женщина-афроамериканка, возглавившая лейбл в составе международного модного холдинга, также первая женщина-афроамериканка, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель подряд.

Али Строкер - первая женщина в инвалидном кресле, которая удостоилась награды Tony.

Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Джанет Мок - первая женщина трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией (Netflix).

Лора Йегер - первая женщина, возглавившая пехотную дивизию армии США.

Ли На - первая женщина-азиатка, которую включили в Международный зал теннисной славы.

Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

Бригитта Косгей - первая женщина, пробежавшая марафон менее чем за 2 минут 15 секунд.

Симона Байлс - первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.

Бернардин Эваристо - первая темнокожая писательница, удостоенная Букеровской премии.

Кристина Кокс и Джессика Меир - астронавтки NASA, которые впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.

Арьес Сусанти Рахаю - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина, которая стала президентом Европейской комиссии.