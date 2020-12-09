Топ-10 убийц. ВОЗ назвала основные причины смерти в мире за последние 20 лет

В период с 2000 до 2019 года семь из десяти основных причин смерти в мире приходились на неинфекционные заболевания, в 2000-ом соотношение было – четыре из десяти. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

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Убийцей №1 остаются болезни сердца, в десятку также вошли диабет и деменция.

Топ-10 причин смерти за последние 20 лет по версии ВОЗ:

1. Ишемическая болезнь сердца.

2. Инсульт.

3. Хроническая обструктивная болезнь легких.

4. Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное).

5. Неонатальные заболевания (инфекционное).

6. Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких.

7. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

8. Диарея (инфекционное).

9. Сахарный диабет.

10. Болезни почек.

Как отмечают в ВОЗ, заболевания сердечно-сосудистой системы стали причиной 16% от общего числа смертей. Значительный рост – в регионе западной части Тихого океана, а в Европе смертность от болезней сердца снизилась на 15%.

Что касается смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции, то значительный рост наблюдается в Америке и Европе. 65% смертей по этой причине приходится на женщин.

По информации ВОЗ, рост смертности от диабета достиг 70% во всем мире. Смертность мужчин выросла на 80%. В Восточном Средиземноморье количество смертей от диабета увеличилось более чем вдвое.

Смертность от пневмонии и другии инфекции нижних дыхательных путей по сравнению с 2000 годом уменьшилась – общее число смертей за 20-летний период сократилось почти на полмиллиона.

Как отмечается, это сокращение соответствует общему глобальному снижению процента смертей от инфекционных заболеваний.

Например, ВИЧ/СПИД опустился с 8-го места в списке причин смерти в 2000 году до 19-го в 2019 году. Он остается четвертой по значимости причиной смерти в Африке, но и там количество умерших от ВИЧ/СПИД снизилось более чем вдвое, с более чем 1 млн в 2000-ом до 435 000 в 2019 году.

Туберкулез также больше не входит в первую десятку мировых лидеров, опустившись с 7-го места на 13-ое, при этом мировая смертность снизилась на 30%. Тем не менее, он остается одной из 10 основных причин смерти в регионах Африки и Юго-Восточной Азии, где занимает 8-е и 5-е места соответственно.

В новых оценках ВОЗ также подчеркивается, что инфекционные заболевания по-прежнему наносят ущерб странам с низким уровнем дохода – шесть из 10-ти, включая малярию (6-е место), туберкулез (8-е место) и ВИЧ/СПИД (9-е).

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Наталия Медведева

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