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12.06.2019, 21:30

Трамп думает о санкциях против Северного потока-2

Трамп думает о санкциях против Северного потока-2 - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Германия способна заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США

Президент США Дональд Трамп подверг критике Германию за закупки российского газа, и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта Северный поток 2. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Голос Америки.

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп.

Германия способна заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

Он считает, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает "Германию заложницей России".

Трамп также подтвердил планы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время собрания G20 в Японии в конце июня.

Администрация Трампа последовательно выступает против проекта Северный поток 2. Об инициативе Конгресса по введению санкций против проекта говорил и министр энергетики США Рик Перри во время своего визита в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского в мае.

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Теги: дональд трамп, Северный поток 2, санкции
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