Трамп направляет в пострадавшие от коронавируса регионы плавучие госпитали ВМС

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы — штат Нью-Йорк и западное побережье — плавучие госпитали ВМС США. Об это сообщает ВВС.

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По меньшей мере, 7663 человека дали положительный результат на коронавирус в США. Случаи зафиксированы во всех 50 штатах, а также в округе Колумбия.

В общей сложности 115 человек умерли от этого вируса в США, причем концентрированные вспышки произошли на западном побережье страны и в штате Нью-Йорк, где инфицировано не менее 2 382 человек.

Трамп заявил в среду, что отправит по одному плавучему военному госпиталю в каждую из этих двух областей, которые пострадали сильнее всего.