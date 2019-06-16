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16.06.2019, 23:25

Трамп обвинил The New York Times в госизмене

Трамп обвинил The New York Times в госизмене - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США подверг критике NYT за публикацию о кибератаках на российские энергосистемы

Президент США Дональд Трамп подверг критике газету New York Times, обвинив издание в "измене" в связи с публикацией, в которой говорилось, что США усиливают кибератаки на энергетические сети России. Об этом сообщает Голос Америки.

"Можете поверить? Провальная New York Times только что написала, что США значительно усиливают кибератаки против России. Это фактически измена со стороны некогда великой газеты, которая гонится за публикациями – любыми публикациями, даже если они вредят нашей стране", - отметил Трамп.

По его словам, Трамп публикация в New York Times – это "неправда".

"Нынешним коррумпированным СМИ годится все. Они будут делать и говорить все, что захотят, даже нисколько не задумываясь о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!" - сказал Трамп.

15 июня газета написала о попытках США проникнуть в российскую энергосистему. Ссылаясь на нынешних и бывших правительственных чиновников, New York Times отметила, что эти усилия являются предупреждением Москве и демонстрируют, как администрация Трампа может использовать новые полномочия по применению кибероружия против России.

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Теги: Россия, дональд трамп, new york times, энергосистемы
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