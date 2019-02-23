Трамп определился с постпредом США в ООН

Келли Найт Крафт (скриншот видео)

Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в ООН, им станет нынешняя посол в Канаде Келли Найт Крафт. Об этом Трамп написал в Twitter.

Он добавил, что дипломат провела "выдающуюся работу", представляя Соединенные Штаты за рубежом.

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"Я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на высшем уровне",- подчеркнул Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали, что послом США в ООН будет официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Предыдущий постпред Никки Хейли завершила свои полномочия 31 декабря прошлого года, подав в отставку.