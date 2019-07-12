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12.07.2019, 12:57

Трамп отказался от вопроса о гражданстве при переписи населения

Трамп отказался от вопроса о гражданстве при переписи населения - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США отметил, что "воспользуется другой опцией"

Президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы воспользуемся другой опцией", - сказал Трамп 11 июля в Белом доме, пояснив, что он с помощью президентского указа намерен собрать нужную ему информацию, которая уже содержится в базах данных различных министерств и ведомств.

По его словам, очень важно иметь ясное представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. "Мы не ослабим наши усилия", - уточнил президент.

Верховный суд США около двух недель тому назад отклонил намерение Трампа включить вопрос о гражданстве в список вопросов при переписи населения в 2020 году, назвав "искусственными" аргументы Белого дома.

"В США перепись населения проводится каждые 10 лет. Она имеет принципиальное значение для распределения федеральных средств на сумму в $675 млн, а также для определения границ избирательных округов", - отмечается в сообщении.

Критики опасаются, что включение в перечень вопроса о гражданстве вынудит миллионы иммигрантов сообщить ложную информацию или вообще проигнорировать этот вопрос.

30 октября 2018 года Трамп заявлял о намерении отменить возможность автоматического получения гражданства для рожденных на территории страны детей иностранцев. 

 

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Теги: дональд трамп, гражданство, перепись населения
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