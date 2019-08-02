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Трамп подписал указ о введении новых санкций против России

Трамп подписал указ о введении новых санкций против России - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
02.08.2019, 09:01

Президент США подписал указ 1 августа о введении новых санкций против РФ по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Трамп 1 августа подписал указ, который касается процедуры выполнения положений о введении санкций против страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

16 мая 2019 года госдепартамент США направил главе ведомства Майклу Помпео и президенту США  второй пакет санкций против России по делу об отравлении Скрипалей.

Новые санкции могут включать полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

Первый пакет ограничительных мер из-за отравления Скрипалей подразумевает запрет на продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения. Он вступил в силу в августе 2018 года.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", который разрабатывали еще в Советском Союзе. По мнению Лондона, ответственность за покушение несет Кремль и лично президент РФ Владимир Путин. Москва эти обвинения отвергает.

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Майкл Помпео Сергей Скрипаль Россия санкции дональд трамп
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