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Трамп подписал указы против TikTok и WeChat

07.08.2020, 10:31
Трамп подписал указы против TikTok и WeChat - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Указы вступят в силу через 45 дней

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США совершать любые сделки с китайскими компаниями ByteDate (владелец платформы TikTok) и Tencent (WeChat), а также их дочерними компаниями. 

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По мнению Трампа, власти США "обязаны предпринять дополнительные шаги, чтобы ликвидировать общенациональную чрезвычайную ситуацию в отношении информационных и телекоммуникационных технологий".

Также, как указано в документе, сбор данных этими двумя компаниями "угрожает предоставить коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, что потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, создавать досье с личной информацией для шантажа и осуществлять корпоративный шпионаж". 

  • Ранее Трамп уже ставил ультиматум Microsoft: предлагал им выкупить TikTоk. 
  • Власти Индии после столкновений и гибели военных заблокировали видеосоцсеть TikTok и еще 58 китайских приложений. 
  • 17 июля Financial Times сообщали о том, что власти США рассматривают возможность внести ByteDance в санкционный список Министерства торговли.
Станислав Стороженко
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