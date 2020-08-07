Трамп подписал указы против TikTok и WeChat
Указы вступят в силу через 45 дней
Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США совершать любые сделки с китайскими компаниями ByteDate (владелец платформы TikTok) и Tencent (WeChat), а также их дочерними компаниями.
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По мнению Трампа, власти США "обязаны предпринять дополнительные шаги, чтобы ликвидировать общенациональную чрезвычайную ситуацию в отношении информационных и телекоммуникационных технологий".
Также, как указано в документе, сбор данных этими двумя компаниями "угрожает предоставить коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, что потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, создавать досье с личной информацией для шантажа и осуществлять корпоративный шпионаж".
- Ранее Трамп уже ставил ультиматум Microsoft: предлагал им выкупить TikTоk.
- Власти Индии после столкновений и гибели военных заблокировали видеосоцсеть TikTok и еще 58 китайских приложений.
- 17 июля Financial Times сообщали о том, что власти США рассматривают возможность внести ByteDance в санкционный список Министерства торговли.
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