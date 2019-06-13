Трамп показал проект модернизации президентского самолета: видео

EXCLUSIVE: Pres. Trump unveils his new patriotic paint job for Air Force One during one-on-one with @ABC News' @GStephanopoulos. https://t.co/Oiq3NoMvPO pic.twitter.com/QVvXElQ4dM— ABC News (@ABC) 13 червня 2019 р.
Президент США Дональд Трамп показал эскизы нового дизайна президентского самолета Air Force One в эксклюзивном интервью для телеканала ABC News.
По словам Трампа, дизайн принадлежит ему лично.
Президент хочет изменить традиционные синий и белый цвета на красный, белый и синий, как на американском флаге.
По словам Трампа, обновленный самолет будет значительно больше. Он также отметил, что есть несколько секретов, о которых он не может рассказать.
Около год назад Трамп объявил о программе обновления двух самолетов на сумму $3,9 млрд. Сначала президент США критиковал дороговизну этой модернизации, но позже заявил, что договорился о скидке в миллиард долларов.
По информации Белого дома, президентский самолет Boeing 747-200B имеет обестроенные для полета комнаты, медицинское помещение и кухню, на которой может приготовить еду на 100 человек.
Ожидается, что новый самолет будет готов не ранее 2024 года.
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