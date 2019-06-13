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13.06.2019, 22:57

Трамп показал проект модернизации президентского самолета: видео

Трамп показал проект модернизации президентского самолета: видео - Фото
Фото: скриншот видео ABC News

Новый президентский самолет станет больше и будет выполнен в других цветах

Президент США Дональд Трамп показал эскизы нового дизайна президентского самолета Air Force One в эксклюзивном интервью для телеканала ABC News.

По словам Трампа, дизайн принадлежит ему лично.

Президент хочет изменить традиционные синий и белый цвета на красный, белый и синий, как на американском флаге.

По словам Трампа, обновленный самолет будет значительно больше. Он также отметил, что есть несколько секретов, о которых он не может рассказать.

Около год назад Трамп объявил о программе обновления двух самолетов на сумму $3,9 млрд. Сначала президент США критиковал дороговизну этой модернизации, но позже заявил, что договорился о скидке в миллиард долларов.

По информации Белого дома, президентский самолет Boeing 747-200B имеет обестроенные для полета комнаты, медицинское помещение и кухню, на которой может приготовить еду на 100 человек.

Ожидается, что новый самолет будет готов не ранее 2024 года.

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Теги: дональд трамп, самолет
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