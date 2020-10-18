Трамп понизил в должности французского президента Макрона, назвав его премьер-министром

Рассказывая о Парижском соглашении президент США забыл должность своего коллеги из Франции

Президент США Дональд Трамп во время своего предвыборного выступления в Мичигане понизил в должности своего коллегу из Франции, назвав Эмманюэля Макрона премьер-министром, передает телеканал France 24.

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Во время выступления Трамп рассказывал о международном торговом соглашении NAFTA, подписанном между Канадой, США и Мексикой. Он назвал его невыгодным для Штатов и попутно вспомнил о Парижском соглашении об изменении климата и Макроне.

"Знаете, что я еще остановил? Парижское соглашение. И мне очень нравится премьер-министр Франции Эмманюэль Макрон, но при этом я спросил – а как дела? Дела ведь не очень хорошо идут", – отметил президент США.

30 ноября 2018 года США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение на замену договору о североамериканской зоне свободной торговли.

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Дарья Мостовая

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