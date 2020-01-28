Трамп представил свой план создания палестинского государства

Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп представил политическую часть своего мирного плана для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются. Об этом сообщает Reuters.

В ответ на это Израиль, согласно плану, должен согласиться на четыре года, пока будут вестись переговоры о палестинской государственности, заморозить новую поселенческую деятельность.

Американские чиновники заявили, что они готовы к палестинскому скептицизму, но надеются, что со временем палестинцы согласятся на переговоры.

Также неизвестно, как Израиль отреагирует на предложенный Трампом план.

Документ включает в себя около 80 страниц, 50 из которых - политический план, представленный сегодня, и 30 - экономический план, объявленный в июле прошлого года (он предполагает инвестиции на 50 млн долл в новое палестинское государство).

По словам одного из представителей администрации Трампа, палестинское государство будет в два раза больше той территории, которую сейчас контролируют палестинцы.

Американские официальные лица заявили, что палестинская государственность будет зависеть от того, готовы ли палестинцы уважать права человека, свободу прессы и смогут ли обеспечить работу прозрачных и заслуживающих доверия институтов.

"То, что мы сделали, - это купили еще четыре года, чтобы они собрались вместе и попытались договориться о сделке, чтобы они стали государством, и я думаю, что это огромная возможность для них", - заявил чиновник.

В ноябре 2019 года госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не нарушают международное право.