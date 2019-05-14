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14.05.2019, 13:50

Трамп пригласил дипломатов из мусульманских стран в Белый дом

Трамп пригласил дипломатов из мусульманских стран в Белый дом - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США назвал Рамадан "временем благотворительности, помощи и служения нашим согражданам"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что для него "большая честь" принимать послов и дипломатов из стран с преимущественно мусульманским населением, которые приехали в Белый дом для участия в ифтаре – традиционным ужине, которым мусульмане завершают ежедневный пост в священный месяц Рамадан. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп назвал Рамадан "временем благотворительности, помощи и служения нашим согражданам", когда сплачиваются семьи и общины.

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Президент США говорил об "очень трудном периоде"№ для людей разных вероисповеданий за последние недели, связанном со смертоносными атаками на мусульман, христиан и евреев в Новой Зеландии, Шри-Ланке и США.

"В память о них мы полны решимости победить зло терроризма и религиозных преследований, чтобы все люди могли поклоняться без страха, безопасно молиться и жить в соответствии с верой, исходящей от их сердец", - отметил Трамп.

Он призвал молиться за "будущее, наполненное гармонией и миром".

Соблюдающие Рамадан воздерживаются от еды и напитков от восхода до заката. Ифтар традиционно проводится на закате, завершая ежедневный пост.

26 июня 2017 года впервые почти за 20 лет в Белом доме не было традиционного обеда в честь мусульманского праздника Ид уль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующего завершение месяца поста Рамадан.

 

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Теги: дональд трамп, рамадан, мусульманские страны
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