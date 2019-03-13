Трамп продлил санкции против Ирана

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана. Об этом сообщает Белый дом.

Трамп направил Конгрессу соответствующее уведомление. В нем президент отмечает, что действия и политика правительства Ирана по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки.

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Осенью 2018 года команда Белого дома по нацбезопасности во главе с советником Трампа Джоном Болтоном подала запрос в Пентагон насчет вариантов удара по Ирану.

В сентябре 2017 года Иран заявил, что создал "отца всех бомб" - 10-тонную бомбу, а в ноябре 2018-го командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде припугнул США тем, что американские военные базы находятся в радиусе поражения иранских баллистических ракет.