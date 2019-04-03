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03.04.2019, 17:05

Трамп сказал, что его отец родился в Германии, но это неправда

Трамп сказал, что его отец родился в Германии, но это неправда - Фото
Фото: EPA

В Германии родился дед президента США

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Президент США Дональд Трамп во время встречи в генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что его отец родился в Германии, однако это неправда. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп упомянул об этом, рассуждая о том, что Германии необходимо выделять больше средств из своего бюджета на военные нужды, чтобы ослабить давление на партнеров по НАТО. 

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"Я испытываю большое уважение к Ангеле, и я очень уважаю эту страну... Мой отец - немец, да, был немцем, и родился в очень прекрасном месте в Германии. Таким образом, я испытываю глубокие чувства по отношению к Германии, но она не платит то, что должна платить", - сказал Трамп.

Associated Press пишет, что Фред Трамп, отец Дональда Трампа, родился в Нью-Йорке. В Германии родился дед президента США - Фридрих Трамп, который иммигрировал в Соединенные Штаты в 1885 году в возрасте 16 лет.

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Теги: курьез, дональд трамп, Германия
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