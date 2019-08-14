Трамп угрожает выходом из ВТО: Они годами обманывали нас

Дональд Трамп выступает перед рабочими в Пенсильвании (Фото: скриншот @realDonaldTrump/Twitter)

Во вторник, 13 августа, президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна может покинуть ВТО, сообщает DW. Об этом он заявил на выступлении перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).

"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома. "Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул Трамп.

Недовольство президента США вызывает то, что Китай имеет в ВТО статус развивающейся страны, несмотря на то, что в списке стран по номинальному значению ВВП, составленном Международным валютным фондом, КНР занимает вторую место, сразу после США. Это позволяет Китаю получать субсидии на развитие сельского хозяйства и устанавливать высокие барьеры для импорта. Трамп считает, что такой статус Китая неправомочен.