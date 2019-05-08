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08.05.2019, 20:23

Трамп заблокировал передачу Конгрессу полного отчета Мюллера

Трамп заблокировал передачу Конгрессу полного отчета Мюллера - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США использовал "исполнительную привилегию"

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Президент США Дональд Трамп использовал "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом говорится в письме чиновника министерства юстиции США Стивена Бойда, передает Голос Америки.

Письмо было передано в Конгресс перед началом слушаний юридического комитета Палаты представителей Конгресса США о том, можно ли считать отказ министра юстиции Уильяма Барра предоставлять полную версию отчета спецпрокурора неуважением к Конгрессу.

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Глава юридического комитета Палаты представителей Джерри Недлер назвал письмо "однозначной эскалацией" и призвал продолжить слушания.

Отчет Мюллера был опубликован 18 апреля. Представляя отчет 18 апреля, Барр отметил, что кампания Трампа не вступала в сговор с Россией, президент не препятствовал правосудию, а также отметил, что следствие воздержалось от заключения относительно того, препятствовал ли президент США правосудию, однако приводит доказательства возможного препятствования правосудию со стороны Трампа. Спецпрокурор США письменно выразил свое недовольство тем, как были обобщены выводы его расследования.

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Теги: дональд трамп, Роберт Мюллер, Уильям Барр, вмешательство в выборы
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