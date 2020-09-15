Трамп заявил, что планировал убийство Башара Асада, но помешал министр обороны

Ранее Трамп заявлял, что убийство Асада "даже не обсуждалось"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2017 году разрабатывался план по убийству президента Сирии Башара Асада, и что он поддержал его, но бывший министр обороны Джеймс Мэттис был против. Об этом Трамп сказал в эфире Fox News, сообщает The Hill.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент США признался в этом в ходе обличительной речи против Мэттиса, хотя ранее опровергал информацию о готовившейся операции.

"У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", - сказал Трамп.

Журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх" в 2018 году сообщил, что Трамп убеждал Мэттиса, что США должны "к черту убить" Асада после химической атаки в апреле 2017 года против мирных жителей Сирии.

По данным журналиста, во время телефонного разговора Мэттис согласился с требованиями президента, но сразу же сказал своим помощникам после того, как повесил трубку, что они будут использовать "гораздо более взвешенный" подход.

В то время Трамп заявлял, что убийство Асада "даже не обсуждалось".

За время гражданской войны в Сирии правительственные войска десятки раз применяли против оппозиционных сил химическое оружие, включая случай в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, где было использовано отравляющее вещество зарин. Погибли около 100 человек, еще 300 были ранены.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.