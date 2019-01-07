Трамп заявил об убийстве одного из главарей Аль-Каиды

Джамал аль-Бадави (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец Коул в 2000 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.

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"Наше великое войско свершило правосудие для героев, погибших и раненных в трусливом нападении на USS Cole. Мы только что убили лидера этой атаки Джамала аль-Бадави", - написал он.

Трамп добавил, что "работа против Аль-Каиды продолжается" и США "никогда не остановятся в борьбе с радикальным исламским терроризмом!".

21 декабря в Восточной Африке задержали возможного заказчика нападения на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, Петера Шерифа, ранее состоявшего в группировке Аль-Каида.