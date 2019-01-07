Трамп заявил об убийстве одного из главарей Аль-Каиды

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец Коул в 2000 году. Об этом он написал в своем Twitter.
Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.
"Наше великое войско свершило правосудие для героев, погибших и раненных в трусливом нападении на USS Cole. Мы только что убили лидера этой атаки Джамала аль-Бадави", - написал он.
Трамп добавил, что "работа против Аль-Каиды продолжается" и США "никогда не остановятся в борьбе с радикальным исламским терроризмом!".
21 декабря в Восточной Африке задержали возможного заказчика нападения на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, Петера Шерифа, ранее состоявшего в группировке Аль-Каида.