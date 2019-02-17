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17.02.2019, 21:52

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию по просьбе США - СМИ

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию по просьбе США - СМИ - Фото
Фото: EPA

Японский премьер, по данным СМИ, выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Такой шаг он сделал в ответ на неформальную просьбу Вашингтона. Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Отмечается, что японский премьер выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с Северной Кореей в контексте отказа КНДР от ядерного оружия.

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Вчера Трамп заявил, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. По его словам, он получил от премьера Японии копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении его кандидатуры.

Asahi Shimbun пишет, что американские чиновники попросили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

МИД Японии не подтвердило и не опровергло эту информацию. Администрация президента США также отказалась от комментариев.

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По правилам Нобелевского комитета, право выдвигать кандидатуры на соискание премий имеют лидеры государств. Информация о том, кто кого выдвинул, раскрывается только через 50 лет после вручения премии.

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Теги: нобелевская премия мира, нобелевская премия, япония, синдзо абэ, дональд трамп
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