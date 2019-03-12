"Третьего шанса не будет". Мэй и Юнкер меняют условия Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условиях по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit). Встреча политиков в Страсбурге транслировалась в Facebook британского премьера.

Как сообщает The Guardian, стороны договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией, которая входит в ЕС. Лондон и Брюссель согласились вместе работать над юридическими аспектами вопроса и заключить новое соглашение к декабрю 2020 года.

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Юнкер сказал, что на дальнейшие переговоры об условиях выхода не пойдет.

"Третьего шанса не будет. Не будет дальнейших толкований толкований, никаких дополнительных заверений в повторных заверениях - если не удастся провести полноценное голосование завтра", - заявил он.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года при условии переходного переода.

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