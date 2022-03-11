Третья неделя бомбежек Украины. НАТО заметила, что военные самолеты РФ летят из Беларуси

Россия использует территорию Беларуси для вылета боевой авиации на боевые действия в Украине. Об этом, ссылаясь на аэрокосмическую разведку НАТО, пишет репортер СNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналист CNN сопровождал эскадрилью НАТО на одну такую ​​разведмиссию со стороны польской границы. Он сообщил со слов технического директора Альянса Дениса Гийома, что в течение двух часов их радар на самолете AWACS засек в Беларуси к северу от Чернобыльской АЭС около дюжины российских самолетов, готовящихся к вылету.

Спустя несколько часов по крайней мере девять российских самолетов были замечены на входе в украинское воздушное пространство из Беларуси, направляясь в сторону Киева.

"Подавляющее большинство" российской боевой авиации, замеченной силами НАТО над Украиной, вылетали из Беларуси, говорит специалист Альянса. В один "особенно активный" день на прошлой неделе они увидели около 20 самолетов, летящих в сторону Киева из РБ.

В НАТО сообщили, что россияне предпринимают попытки "зашумливать" радары самолетов разведки Альянса.

Читайте также: НАТО предостерегает Россию от атак на линии снабжения Украины оружием

Репортер CNN пишет, что летчики НАТО "решительно отказались" отвечать, передают ли они собранные данные силам обороны Украины.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что мы, союзники по НАТО, делимся данными со странами НАТО", – сказал Гийом.

Он намекнул, что далее страны-члены могут распоряжаться этой информацией "по своему усмотрению".

Ранее генсек Альянса заявил, что "задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины".

НАТО как блок отказывается принимать участие в защите Украины от полномасштабного вторжения России: отдельные страны-члены дают оружие для ВСУ и другое снабжение.

Альянс пока не намерен создавать бесполетную зону над Украиной, боясь прямого конфликта со страной-оккупантом.

Читайте также: Кулебу спросили о возможной "быстрой" альтернативе НАТО для Украины: Готовы обсуждать

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.