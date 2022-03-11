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Третья неделя бомбежек Украины. НАТО заметила, что военные самолеты РФ летят из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 13:06
Третья неделя бомбежек Украины. НАТО заметила, что военные самолеты РФ летят из Беларуси - Фото
Борт ВВС РФ совершил посадку в Украине (фото - Минобороны)

Россия использует территорию Беларуси для вылета боевой авиации на боевые действия в Украине. Об этом, ссылаясь на аэрокосмическую разведку НАТО, пишет репортер СNN.

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Журналист CNN сопровождал эскадрилью НАТО на одну такую ​​разведмиссию со стороны польской границы. Он сообщил со слов технического директора Альянса Дениса Гийома, что в течение двух часов их радар на самолете AWACS засек в Беларуси к северу от Чернобыльской АЭС около дюжины российских самолетов, готовящихся к вылету.

Спустя несколько часов по крайней мере девять российских самолетов были замечены на входе в украинское воздушное пространство из Беларуси, направляясь в сторону Киева.

"Подавляющее большинство" российской боевой авиации, замеченной силами НАТО над Украиной, вылетали из Беларуси, говорит специалист Альянса. В один "особенно активный" день на прошлой неделе они увидели около 20 самолетов, летящих в сторону Киева из РБ.

В НАТО сообщили, что россияне предпринимают попытки "зашумливать" радары самолетов разведки Альянса.

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Репортер CNN пишет, что летчики НАТО "решительно отказались" отвечать, передают ли они собранные данные силам обороны Украины.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что мы, союзники по НАТО, делимся данными со странами НАТО", – сказал Гийом.

Он намекнул, что далее страны-члены могут распоряжаться этой информацией "по своему усмотрению".

  • Ранее генсек Альянса заявил, что "задача НАТО – чтобы война не вышла за пределы Украины".
  • НАТО как блок отказывается принимать участие в защите Украины от полномасштабного вторжения России: отдельные страны-члены дают оружие для ВСУ и другое снабжение.
  • Альянс пока не намерен создавать бесполетную зону над Украиной, боясь прямого конфликта со страной-оккупантом.

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Евгений Пилипенко
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