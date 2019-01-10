Церемония Оскара останется без ведущего - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Церемония вручения премии Оскар в этом году может остаться без ведущего впервые за почти три десятилетия. Об этом сообщает Variety.

Вероятнее всего, церемонию будут вести несколько человек. Организаторы хотят также сделать акцент на музыкантах, потому что среди номинантов этого года Леди Гага и Кендрик Ламар.

Реклама

От варианта, чтобы ведущим был Кевин Харт, окончательно отказались - это произошло из-за обвинений актера в гомофобии. Харт сам подтвердил, что он точно не будет вести церемонию.

В последний раз на Оскаре не было ведущего ровно 30 лет назад. Попытка была провальной и уже в следующем году организаторы вернулись к привычному формату.

В этом году документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе "The Distant Barking of Dogs" ("Отдаленный лай собак") попал в шорт-лист кинопремии Оскар.