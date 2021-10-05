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Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook: Знаю, как вы на нас полагаетесь

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 06:30
Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook: Знаю, как вы на нас полагаетесь - Фото
Марк Цукерберг (фото - ЕРА)

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за глобальный сбой в этой соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

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В ночь на 5 октября Цукерберг написал, что работа Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp возобновляется.

"Простите за сегодняшний сбой – я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – добавил Цукерберг.

Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook: Знаю, как вы на нас полагаетесь

Основатель Facebook не уточнил, что стало причиной сбоя. В то же время технический директор Майк Шрепфер в разгар сбоя писал, что возникли проблемы с сетью, и также извинялся перед пользователями.

Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook: Знаю, как вы на нас полагаетесь

Читайте также: Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, у других сервисов были сбои: что происходило

Марк Сировой
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facebook Марк Цукерберг WhatsApp сбой instagram
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