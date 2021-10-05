Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook: Знаю, как вы на нас полагаетесь

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за глобальный сбой в этой соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

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В ночь на 5 октября Цукерберг написал, что работа Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp возобновляется.

"Простите за сегодняшний сбой – я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – добавил Цукерберг.

Основатель Facebook не уточнил, что стало причиной сбоя. В то же время технический директор Майк Шрепфер в разгар сбоя писал, что возникли проблемы с сетью, и также извинялся перед пользователями.

Вечером 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook и принадлежащих соцсети Messenger, Instagram и WhatsApp.

На фоне сбоя акции Facebook упали в цене на 5%. За несколько часов состояние Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд.

Спустя примерно семь часов после начала сбоя соцсети начали возобновлять работу.

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Марк Сировой

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