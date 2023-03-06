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Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата против Эрдогана на президентских выборах

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 21:49
Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата против Эрдогана на президентских выборах - Фото
Фото: EPA

Шесть оппозиционных партий Турции договорились выдвинуть единого кандидата на выборах президента, которые должны состояться в мае. Им станет 74-летний экономист, лидер Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу, пишет Reuters.

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"Наш стол – это стол мира. Наша единственная цель – привести страну ко дням процветания, мира и радости", – заявил он в понедельник на предвыборном митинге в Анкаре.

Выдвижение Кылычдароглу было ожидаемым, но чуть не сорвалось, когда в пятницу одна из участниц оппозиционного альянса – Хорошая партия (İYİ) – неожиданно выступила против его кандидатуры.

После трехдневных консультаций İYİ вернулась в шестипартийное объединение в обмен на должности вице-президентов для мэров Стамбула и Анкары в случае победы Кылычдароглу.

Лидеры всех партий-союзниц также получат должности вице-президентов, сказал Кылычдароглу в своем выступлении.

Reuters указывает, что нынешние выборы, – наиболее серьезная угроза для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с тех пор как его Партия справедливости и развития пришла к власти в 2002 году.

Оппозиция обещает отменить многие реформы Эрдогана, вернув Турцию в парламентскую демократию и восстановив независимость центрального банка.

  • Выборы президента и парламента в Турции должны пройти 14 мая 2023 года.
  • Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.
Андрій Водяний
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