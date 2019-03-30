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30.03.2019, 10:55

Турция нанесла массированый удар по позициям курдов в Ираке

Турция нанесла массированый удар по позициям курдов в Ираке - Фото
Фото: Pixabay

В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, на которых могли находиться лидеры движения

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Турецкие военно-воздушные силы совершили массированный удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом сообщает Анадолу.

В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, где могли находиться лидеры движения, которое Турция считает террористической организацией. PПK нападает на государственные структуры и граждан Турции.

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Анадолу пишет, что с июля 2015 года РПК возобновила эти нападения, и с тех пор погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

Турция в ходе своих операций убила или арестовала более 10 тысяч членов РПК.

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Теги: ирак, Турция, курды, РПК
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