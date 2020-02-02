Туск рассердил британцев поддержкой стремления Шотландии в ЕС

Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель испытывает сочувствие к идее независимой Шотландии, вступающей в Европейский Союз. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия будет стремиться к полноправному членству в ЕС.

Отвечая на вопрос, будет ли это воспринято положительно, Туск ответил, что это вызовет энтузиазм, но предупредил, что автоматически Шотландию не примут.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что подобные комментарии могут способствовать "сепаратистским тенденциям" в ЕС. Он охарактеризовал слова Туск как "довольно неевропейские и довольно безответственные".

Сообщается, что Туск сказал BBC на шоу Эндрю Марра, что чувствует себя "очень шотландским, особенно после Brexit".

Когда его спросили о перспективе присоединения независимой Шотландии к ЕС, польский политик сказал, что он должен "уважать внутренние дебаты в Соединенном Королевстве", и вмешиваться не в его полномочиях.

На вопрос об уровне поддержки в ЕС присоединения независимой Шотландии к союзу, Туск сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе. Если вы спросите меня о наших эмоциях, то вы станете свидетелем проявления сочувствия".

Однако он уточнил, что любая будущая заявка на участие со стороны независимой Шотландии не будет автоматически принята – формальности и договорные соглашения должны соблюдаться.

31 января 2020 года в 23:00 Великобритания официально вышла из Европейского союза после 47 лет членства в нем.

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