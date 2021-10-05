Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Во время вчерашнего сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp на официальном аккаунте Twitter появился шуточный твит. Десятки компаний и организаций написали комментарии в ответ, среди них была и армия Израиля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Привет буквально всем", – пошутили в Twitter, намекнув, что в их соцсеть одномоментно зашли пользователи недоступных на тот момент Facebook и Instagram.

Сеть ресторанов фастфуда McDonalds спросила, как Twitter теперь справляется с такой славой, и попросила уточнить, что может предложить. Twitter ответил – "56,9 млн наггетсов для друзей". В McDonalds спросили – здесь или с собой.

Аккаунт Книги рекордов Гиннесса написал, что в Twitter сейчас, вероятно, сидит наибольшее число пользователей в истории.

А вот создатели видеоигры Diablo пошутили, что Twitter "будет следующим".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что может оказать техническую помощь недоступным соцсетям.

А сеть кофеен Starbucks написала, что сейчас идеальное время для чашечки кофе.

Также поздоровались в комментариях аккаунты Instagram, WhatsApp, OnlyFans, Microsoft Teams, UNO, KFC, Alexa, Burger King и другие.

Читайте также: Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, у других сервисов были сбои: что происходило

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.