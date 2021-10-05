Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля
Во время вчерашнего сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp на официальном аккаунте Twitter появился шуточный твит. Десятки компаний и организаций написали комментарии в ответ, среди них была и армия Израиля.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Привет буквально всем", – пошутили в Twitter, намекнув, что в их соцсеть одномоментно зашли пользователи недоступных на тот момент Facebook и Instagram.
Сеть ресторанов фастфуда McDonalds спросила, как Twitter теперь справляется с такой славой, и попросила уточнить, что может предложить. Twitter ответил – "56,9 млн наггетсов для друзей". В McDonalds спросили – здесь или с собой.
Аккаунт Книги рекордов Гиннесса написал, что в Twitter сейчас, вероятно, сидит наибольшее число пользователей в истории.
А вот создатели видеоигры Diablo пошутили, что Twitter "будет следующим".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что может оказать техническую помощь недоступным соцсетям.
А сеть кофеен Starbucks написала, что сейчас идеальное время для чашечки кофе.
Также поздоровались в комментариях аккаунты Instagram, WhatsApp, OnlyFans, Microsoft Teams, UNO, KFC, Alexa, Burger King и другие.
- Вечером 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook и принадлежащих соцсети Messenger, Instagram и WhatsApp.
- На фоне сбоя акции Facebook упали в цене на 5%. За несколько часов состояние создателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд.
- Спустя примерно семь часов после начала сбоя соцсети начали возобновлять работу.
- В Facebook сообщили, что сбой произошел в результате "изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных".
Читайте также: Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, у других сервисов были сбои: что происходило
Комментарии