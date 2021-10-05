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Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 13:48
Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Во время вчерашнего сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp на официальном аккаунте Twitter появился шуточный твит. Десятки компаний и организаций написали комментарии в ответ, среди них была и армия Израиля.

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"Привет буквально всем", – пошутили в Twitter, намекнув, что в их соцсеть одномоментно зашли пользователи недоступных на тот момент Facebook и Instagram.

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Сеть ресторанов фастфуда McDonalds спросила, как Twitter теперь справляется с такой славой, и попросила уточнить, что может предложить. Twitter ответил – "56,9 млн наггетсов для друзей". В McDonalds спросили – здесь или с собой. 

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Аккаунт Книги рекордов Гиннесса написал, что в Twitter сейчас, вероятно, сидит наибольшее число пользователей в истории.

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

А вот создатели видеоигры Diablo пошутили, что Twitter "будет следующим".

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что может оказать техническую помощь недоступным соцсетям.

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

А сеть кофеен Starbucks написала, что сейчас идеальное время для чашечки кофе.

Twitter пошутил о сбое в Facebook: в комментарии пришли десятки компаний и армия Израиля

Также поздоровались в комментариях аккаунты Instagram, WhatsApp, OnlyFans, Microsoft Teams, UNO, KFC, Alexa, Burger King и другие.

Читайте также: Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, у других сервисов были сбои: что происходило

Марк Сировой
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Цахал facebook twitter WhatsApp сбой instagram mcdonalds
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