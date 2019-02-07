У жены Пескова недвижимости на $10 млн и счет в Швейцарии: СМИ

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (фото - Instagram Навки)

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка, которая в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова,​ владеет недвижимостью на сумму более $10 млн и строит дом элитном жилом комплексе на берегу реки возле Москвы. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования британской газеты The Guardian и российского центра Досье.

Газета, со ссылкой на документы, утверждает, что осенью 2014 года Навка купила самую дорогую недвижимость в РФ - дом на Рублевском шоссе, в селе Третья Охота недалеко от Москвы. В декабре 2012 года его выставил на продажу Тимур Халдаров, руководитель спортивного и художественного фонда (основателем является российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов - The Guardian), более чем за $15,5 млн. Однако ей он достался за $7 млн.

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Сама Навка сказала, что купила дом по рыночной цене, когда недвижимость падала в цене и отрицает связь ее семьи с олигархами.

Также The Guardian пишет, что Навка и Песков начали строительство еще один дома в Подмосковье на участке, который принадлежит бизнесмену Арасу Агаларову. Отмечается, что для проектирования дома и участка в 2017 году Песков с женой наняли архитектуров из США. Строительство было активно в середине 2018 года. Что происходит на участке сейчас сведений нет. Бывшая фигуристка отказалась от комментариев.

Кроме того 6 февраля центр Досье обнаружил открытый в феврале 2014 года счет на имя Навки в швейцарском отделении люксембургского банка Banque Internationale à Luxembourg. После свадьбы с чиновником Песковым, по закону РФ, она должна была закрыть счет, но он до сих пор доступен для финансовых операций. Навка и Песков отрицают наличие у них счетов за границей.

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