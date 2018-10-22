У Млечного Пути зафиксирован случай "галактического каннибализма"

Иллюстративное фото (pixabay)

commenthover

12 млрд лет назад около Млечного Пути малые галактики слились воедино и образовали новую карликовую галактику

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Возле Млечного пути обнаружена на данный момента самая маленькая галактика-каннибал. Об этом говорится в статье Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаруженной карликовой галактике приблизительно 12 млрд лет и она примерно в 100 тыс раз "легче" (в солнечных массах) Млечного пути. Предполагается, что такого размера обнаруженная галактика достигла после "поедания" своего меньшего соседа.

Также сообщается, что у двух слившихся галактик были разные металлические свойства. Об этом свидетельствует поведение синих и красных звезд: в то время как первые (с низким содержанием металлов) упорядочивались в круглые кластеры, красные (с высоким содержанием металлов) отлетали друг от друга на большие расстояния.

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