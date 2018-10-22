Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.10.2018, 11:18

У Млечного Пути зафиксирован случай "галактического каннибализма"

У Млечного Пути зафиксирован случай "галактического каннибализма" - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

12 млрд лет назад около Млечного Пути малые галактики слились воедино и образовали новую карликовую галактику

Реклама
Реклама

Возле Млечного пути обнаружена на данный момента самая маленькая галактика-каннибал. Об этом говорится в статье Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаруженной карликовой галактике приблизительно 12 млрд лет и она примерно в 100 тыс раз "легче" (в солнечных массах) Млечного пути. Предполагается, что такого размера обнаруженная галактика достигла после "поедания" своего меньшего соседа.

Также сообщается, что у двух слившихся галактик были разные металлические свойства. Об этом свидетельствует поведение синих и красных звезд: в то время как первые (с низким содержанием металлов) упорядочивались в круглые кластеры, красные (с высоким содержанием металлов) отлетали друг от друга на большие расстояния.

Смотрите также: SpaceX запустили в космос "Дракона" и плюшевого пса: видео

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, галактика, слияние, каннибализм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Космический зонд BepiColombo летит к Меркурию: трансляция старта
Мир Космический зонд BepiColombo летит к Меркурию: трансляция старта
Астронавт NASA впервые рассказал об аварии ракеты Союз-ФГ: видео
Мир Астронавт NASA впервые рассказал об аварии ракеты Союз-ФГ: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 