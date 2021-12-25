Участники Nirvana ответили на иск "младенца с обложки Nevermind"

Юристы, представляющие интересы группы Nirvana, заявляют об отклонении иска, поданного против нее Спенсером Элденом, фотография которого во младенческом возрасте была использована для оформления обложки альбома "Nevermind". Об этом сообщает The Guardian.

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В иске, поданном в августе, Элден утверждал, что стал жертвой сексуальной эксплуатации детей и что на обложке изображено сексуальное насилие. "Обвиняемые сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера", – говорится в его иске.

Элден внес в него поправки в ноябре, добавив некоторые детали, включая отрывок из дневников Курта Кобейна, который описывает воображаемое сексуальное насилие над детьми. Он также удалил ряд названных обвиняемых.

Адвокаты остальных обвиняемых – участников Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы Курта Кобейна Кортни Лав, распоряжающейся его имуществом, а также Кирка Уэддла, фотографа обложки – пытаются отклонить иск Элдена. Они утверждают, что у двух законодательных актов, в соответствии с которыми Элден подал жалобу, есть ограничения по времени, которые делают обвинения недействительными.

Утверждение Элдена о том, что на фотографии изображено сексуальное насилие над детьми, адвокаты описывают как "несерьезное". "Краткое изучение фотографии или собственное поведение Элдена (не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по мнению Элдена, виновны в хранении детской порнографии), доказывает это", – говорится в заявлении об отклонения иска.

Адвокаты говорят, что Элден на протяжении 30 лет получал выгоду от своего статуса "самозваного Nirvana Baby".

Они также ссылаются на тот факт, что у Элдена есть татуировка на груди со словом Nevermind.

Слушание по ходатайству адвокатов пройдет в январе 2022 года.

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Вадим Ребрина

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