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Ученые нашли в янтаре фрагмент крыла доисторической птицы

Ученые нашли в янтаре фрагмент крыла доисторической птицы - Фото
Фото с сайта Global Times, предоставлено Xing Lida
13.02.2020, 12:11

Зубастая птица размером 10 см жила 99 млн лет назад

Международная группа во главе с китайским палеонтологом в Мьянме обнаружила в янтаре фрагмент крыла древней птицы Мелового периода. Об этом пишет Clobal Times.

Согласно заявлению руководителя группы, палеонтолога из Пекина Син Лиды, окаменелый фрагмент птицы, которая жила около 99 млн лет назад, был обнаружен в долине Хуконг расположенной в северном штате Мьянмы. Янтарь был приобретен пекинским коллекционером в 2012 году и передан Син и исследовательской группе.

Длина фрагмента, сохранившегося в янтаре, - 5,3 см, вес 79,5 грамма, некоторые кости правого крыла были сохранены. Основываясь на характеристиках костей, команда Син причислила птицу к группе энантиорнитов (эта группа имела зубы), которая населяла Меловой период.

Кожа и перья крыла также были сохранены, это поможет ученым восстановить цвет и узор крыла. Отмечается, что птица имеет в основном темно-коричневые перья, более светлые полосы и пятна, что отличает ее от других экземпляров, найденных в той же области.

Длина самого длинного пера составляет около 37 миллиметров, таким образом, птица могла быть размером около 10 сантиметров. Это может указывать на то, что птица была более зрелой особью по сравнению с предыдущими открытиями, либо же это могли быть более крупные энантиорниты, никогда ранее не встречавшиеся.

  • Ученые Орегонского университета нашли запечатанную в янтаре пчелу: ее возраст оценивают в 100 млн лет, то есть эта особь жила в среднем меловом периоде. Более древних пчел современная наука пока не знает, сообщила пресс-служба вуза.

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птица янтарь палеонтология
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