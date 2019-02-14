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14.02.2019, 15:45

Ученые обнаружили в Тихом океане "газовый армагеддон"

Ученые обнаружили в Тихом океане "газовый армагеддон" - Фото
Фото: Pixabay

В Тихом океане обнаружено массовое скопление газов, которые могут подняться на поверхность в ближайшем будущем

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Американские ученые обнаружили в Тихом океане массовое скопление газов, которые в ближайшем будущем могут подняться на поверхность. Как пишет Phys у себя в пресс-релизе, подъем газов приведет к катастрофическим последствиям для биосферы.

Группа ученых проанализировала морские отложения в Тихом океане и обнаружила последствия всплеска геологической активности около 17 000 лет назад. Речь идет о скоплениях углекислого газа и метана. Раньше считалось, что такие океанические резервуары стабильны, но теперь выяснилось, что повышение температуры воды может спровоцировать их разрушение.

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Один из таких резервуаров, расположенный в западной части Тихого океана, потеряет стабильность, если вода потеплеет всего на несколько градусов.

По последним прогнозам, при сохранении текущих объемов выбросов к 2100 году температура поверхности моря поднимется примерно на три градуса по Цельсию. Это достаточно, чтобы дестабилизировать гидраты по всему земному шару.

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Теги: океан, экология, природа, Тихий океан
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