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Ученые опасаются волны психических расстройств вследствие пандемии COVID-19 – исследование

07.04.2021, 16:57
Ученые опасаются волны психических расстройств вследствие пандемии COVID-19 – исследование - Фото
Фото: pixabay.com

У каждого третьего, переболевшего COVID-19, диагностируется неврологическое или психическое расстройство, что позволяет ученым прогнозировать волну подобных проблем со здоровьем в будущем. Таковы результаты исследования группы ученых из Оксфордского университета, пишет Reuters.

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Исследование проводилось с участием более 230 000 пациентов, в основном американцев, в течение шести месяцев.

Ученые заявили, что неясно, как вирус связан с психическими расстройствами, такими как тревога или депрессия, но это наиболее распространенные диагнозы.

По словам исследователей, случаи инсульта, деменции и других неврологических расстройств после COVID являются более редкими, но все же значительными, особенно у тех, кто переболел в тяжелой форме.

"Хотя индивидуальные риски для большинства расстройств невелики, эффект для всего населения может быть значительным", – сказал Пол Харрисон, профессор психиатрии Оксфордского университета, который руководил работой.

Его коллега Макс Такет отметил, что исследование не задавалось вопросом о биологических или психологических механизмах возникновения расстройств, для их выявления необходимы дополнительные исследования.

Предыдущее исследование, проведенное этими же учеными в прошлом году, показало, что у 20% переболевших COVID-19 в течение трех последующих месяцев было диагностировано психическое расстройство.

Новые результаты, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry, основываются на анализе историй болезни 236 379 пациентов с COVID-19, в основном из США. У 34% были диагностированы неврологические или психические заболевания в течение шести следующих за выздоровлением месяцев.

По словам ученых, эти расстройства были значительно более распространены у пациентов с COVID-19, чем в группах людей, переболевших гриппом или другими респираторными инфекциями в тот же период времени.

Наиболее распространены тревога (17%) и расстройства настроения (14%). По всей видимости, возникновение этих расстройств не зависит от формы протекания COVID-19.

Среди тех, кого госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой COVID-19, у 7% случился инсульт в течение шести месяцев, и почти у 2% была диагностирована деменция.

Независимые эксперты заявили, что результаты вызывают беспокойство.

"Это очень важный документ. Это вне всяких разумных сомнений подтверждает, что COVID-19 в равной степени влияет как на мозг, так и на психику", – сказал Саймон Уэссели, заведующий кафедрой психиатрии Королевского колледжа Лондона.

В июне 2020 года британская Нацслужба здравоохранения заявила, что до трети людей, которые тяжело переболели коронавирусом, могут пожизненно страдать от повреждений легких различной степени, хронической усталости и психических расстройств.

Читайте также: Коронавирус | Как психика страдает от коронавируса. Четыре вопроса о том, как мозг реагирует на болезнь

Вадим Ребрина
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оксфорд психиатрия коронавирус
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