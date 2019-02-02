Ученые создали жидкость, которая может запасать солнечную энергию

Фото: EPA

Ученые создали жидкость, способную аккумулировать солнечную энергию и хранить ее длительное время. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Группа ученых из Технологического университета Чалмерса в Швеции опубликовали серию из четырех статей, в которых они описывают созданную ими жидкость. Ее молекулы состоят из атомов углерода, водорода и азота. При облучении жидкости солнечным светом эти молекулы ведут себя необычным образом: связи между атомами меняются и молекула превращается в свой изомер, запасая энергию в своей новой форме.

Реклама

Эта энергия из-за новых сильных связей между атомами молекулы сохраняется в течение длительного времени, даже когда сама жидкость уже остыла до комнатной температуры.

Когда эта энергия потребуется - скажем, в ночное время или зимой, - жидкость прокачивается через специальный катализатор, который возвращает ее молекулы в первоначальное состояние, высвобождая при этом энергию в форме тепла.

"Энергия в таком изомере может храниться многие годы, до 18 лет", - говорит один из исследователей, специалист по наноматериалам Каспер Мот-Пулсен из университета Чалмерса.

Прототип новой системы, размещенный на крыше университета, показал отличные результаты, преобразуя солнечную энергию в тепловую. Он напоминает по устройству привычные солнечные панели.

Ученые утверждают, что их система способна сейчас аккумулировать 250 ватт в час на каждый килограмм жидкости, что вдвое превышает емкость известных батарей фирмы Tesla типа Powerwall. Исследователи уверены, что в будущем смогут поднять температуру разогрева жидкости до 110 градусов Цельсия.