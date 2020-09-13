Удаленка на Мальдивах. На островах запустили услугу "уединенный офис" стоимостью $23 000

Всего на такой удаленной работе — с личным помощником и видом на океан — можно будет провести до трех недель

С 1 сентября на Мальдивах запустили новую услугу для удаленной работы в карантин. Стоимость одной рабочей недели в уединении на островах составит $23 250. Максимально возможный срок "удаленки" составляет 21 день, за который придется заплатить $52 000, передает CNN.

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В пакет услуги входит рабочий стол с видом на океан, "преданный" личный помощник, бесплатные услуги прачечной и круглосуточная еда. Помимо этого, "удаленщикам" каждый день будут предлагаться занятия йогой, фитнесом, медитацией, плавание на яхте, а также купание с дельфинами.

Как отмечают авторы идеи, уютный рабочий стол под навесом от солнца и "нереальным пейзажем вокруг" смогут вызвать ажиотаж у коллег и партнеров во время проведения рабочих встреч и совещаний.

Сейчас для въезда на Мальдивы нужен только ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия на острова.

Но местные власти решили ориентироваться не только на туристов, но и на тех, кто продолжает работать в удаленном доступе из-за карантина, предоставив им возможность работать в условиях "невероятного уединения" курорта.

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Дарья Мостовая

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