Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.12.2018, 20:51

Уже не братья: Лукашенко рассказал, кем Беларуси приходится РФ

Уже не братья: Лукашенко рассказал, кем Беларуси приходится РФ - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

По мнению президента, в России уже не воспринимают Беларусь как "братское государство"

Реклама
Реклама

На совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию не "братским государством", а "партнером". Об этом сообщает пресс-служба президента РБ.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

Реклама

В то же время, президент подчеркнул, что Россия остается для Беларуси "ключевым внешним партнером".

По его словам, двусторонние отношения между странами имеют значение не только для Беларуси, но также и для России. "Наши отношения строятся на системной, и, самое главное, плановой основе", - добавил президент.

Читайте также: "Бабло и мерседесы": Лукашенко пояснил фразу в блокноте чиновника

Отправить:
Распечатать:
Теги: депутат, убийство, происшествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 