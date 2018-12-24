Уже не братья: Лукашенко рассказал, кем Беларуси приходится РФ

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

На совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию не "братским государством", а "партнером". Об этом сообщает пресс-служба президента РБ.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

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В то же время, президент подчеркнул, что Россия остается для Беларуси "ключевым внешним партнером".

По его словам, двусторонние отношения между странами имеют значение не только для Беларуси, но также и для России. "Наши отношения строятся на системной, и, самое главное, плановой основе", - добавил президент.

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