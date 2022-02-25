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Украина на фронте держится очень эффективно – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 19:12
Украина на фронте держится очень эффективно – Офис президента - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина удерживает контроль над значительной частью территории, которая подверглась российской атаке, армия держится эффективно. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Если сравнить военные потенциалы, то мы держимся очень эффективно", – говорит Подоляк. 

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По его словам, план РФ – зажать Киев и крупнейшие города востока и юга Украины. По его словам, у России две цели: уничтожить руководство государства, создав тем панику и в результате установить временную администрацию.

Александр Мясищев
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