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28.12.2018, 13:03

Украина поставила военной техники в СА на $24,2 млн - СМИ

Украина поставила военной техники в СА на $24,2 млн - СМИ - Фото
ПТРК Корсар (фото - пресс-служба Укроборонпрома)

МВД Саудовской Аравии якобы получило украинские ПТРК Скиф и Корсар вместе с тепловизорами и боекомплектом к ним

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Министерство внутренних дел СА якобы получило новые украинские противотанковые ракетные комплексы Скиф и Корсар. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные Import Genius.

По информации источника, украинское предприятие Прогресс через порт Николаев поставило СА военной техники на $24,2 млн.

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В партию вошли 30 Скифов с тепловизорами, 15 Корсаров и свыше 300 ракет к ним.

ПТРК Скиф разработан совместными усилиями киевского конструкторского бюро Луч и минской компании Пеленг. Максимальная дальность полета ракеты, запущенной Скифом - 5 тыс метров.

Кроме того, с помощью этого ПТРК можно наводить ракету на цель с закрытых позиций и укрытий.

Корсар - разработка КБ Луч. Максимальная дальность полета ракеты, выпущенной из этого ПТРК составляет 3 тыс метров.

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Теги: впк, саудовская аравия, птрк скиф, птрк корсар
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