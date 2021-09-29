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Украинцы чаще едут на заработки в Германию, чем в Польшу – зарплата выше почти в 2,5 раза

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 15:49
Украинцы чаще едут на заработки в Германию, чем в Польшу – зарплата выше почти в 2,5 раза - Фото
Сбор клубники в Польше (ЕРА)

Украинцы чаще едут работать в Германию, чем в Польшу, из-за более высокой зарплаты. Это может негативно сказаться на польской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства по трудоустройству Personnel Service.

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Агентство предупреждает, что экономика Польши может немного потерять обороты, так как украинцы, которые помогали уменьшить нехватку рабочей силы в стране, стали меньше в этом заинтересованы.

Как сообщает "Польское радио" со ссылкой на Personnel Service, количество заявок на трудоустройство на 63% больше, чем в прошлом году, однако на 18% меньше, чем в 2019-м. В реальном выражении украинцев на польском рынке труда стало меньше. До пандемии COVID-19 в Польше могли остаться около 2 млн украинцев, сейчас — около миллиона. Украинцы чаще едут в Чехию, а в последнее время — в Германию из-за более высокой зарплаты (в Польше минимальная зарплата составляет 2800 злотых, в Германии — 7041).

Кроме этого, как отмечают в агентстве Personnel Service, из-за дефицита работников в Германии закрывают глаза на нелегальное трудоустройство: тысячи украинцев формально остаются в Польше, а работают у немецких фермеров и предпринимателей.

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Виктория Найдёнова
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Германия польша заробитчане
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