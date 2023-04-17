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Украинцы в Нидерландах недовольны условиями, едой и образованием: Живем как в армии

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 13:12
Украинцы в Нидерландах недовольны условиями, едой и образованием: Живем как в армии - Фото
Беженцы (Фото: ЕРА)

В нидерландском поселке Харскамп, почти в 90 км от Амстердама, украинцы протестуют против условий проживания в лагере для беженцев. Об этом сообщает издание Euractiv.

Ресурс сообщил, что лагерь находится у военной базы, что тоже якобы вызывает у украинских беженцев негодование.

По словам беженцев, с которыми поговорило издание, нидерландская армия проводила в этом районе военные учения, были слышны звуки выстрелов и взрывов. В это время они якобы выходили на протесты с плакатами, которые содержали надписи типа: "Помогите, пожалуйста" и "А как же права человека"?

Они также сравнивают жизнь в лагере для переселенцев с "жизнью в армии".

"У нас вообще нет частной жизни. Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание нулевое", – сказал один из протестующих.

Украинцы говорят, что проживают там больше полугода.

Журналисты региональной общественной телекомпании Omroep Gelderland отмечают, что обращались к местным властям о разъяснении ситуации, которая происходит в лагере для беженцев из Украины.

Анонимный представитель муниципалитета ответил на запрос журналистов, заявив, что этот лагерь "безусловно, не самое лучшее место для проживания".

Кроме того, местные власти якобы рассмотрели некоторые поступившие от беженцев жалобы.

LIGA.net обратилась с запросом к уполномоченному Верховной Рады по правам человека по поводу данной ситуации. По состоянию на 13:15 ответ не получен.

Также LIGA.net пыталась дозвониться в консульство Украины в Нидерландах.

  • 7 апреля 2023 года издание Tagesspiegel писало о том, что украинских беженцев в Берлине выселяют из хостелов из-за начала сезона путешествий.

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Мілана Головань
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