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Умер автор хита 90-х "Gangsta's Paradise" американский рэпер Coolio

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:59
Умер автор хита 90-х
Скриншот с видео

Американский рэпер Coolio, известный по хиту 90-х "Gangsta's Paradise", скончался в возрасте 59 лет. Его нашли без сознания на полу в ванной в доме его друга в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на менеджера исполнителя Джареза Поузи.

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Точная причина смерти пока не сообщается.

По словам менеджера, парамедики полагают, что у него могла быть остановка сердца.

Coolio, настоящее имя которого Артис Леон Айви-младший, получил премию "Грэмми" за песню "Gangsta's Paradise", которая была частью саундтрека к фильму "Опасные мысли" с Мишель Пфайффер в главной роли.

Согласно его официальному сайту, "Gangsta's Paradise" на Spotify прослушали больше миллиарда раз.

Coolio до сих пор продолжал выступать. Всего несколько дней назад у него был совместный концерт в Техасе с другими звездами 90-х, включая Vanilla Ice и Young MC.

О его смерти написали в соцсетях многие звезды рэп-музыки 90-х: Vanilla Ice, Snoop Dogg, Ice Cube, MC Hammer.

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Вадим Ребрина
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музыка рэп Coolio
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