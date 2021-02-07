Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц, сыгравший ключевую роль в окончании холодной войны

В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц, сыгравший ключевую роль в окончании холодной войны. Об этом сообщает Гуверовский институт при Стэнфордском университете в США.

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Шульц скончался 6 февраля 2021 года, о причинах смерти не сообщается.

Шульц был госсекретарем США при президенте Рональде Рейгане и сыграл ключевую роль в резком ослаблении напряженности между США и СССР в конце 1980-х годов. Он принимал активное участие в переговорах о сокращении ядерного вооружения, в частности, при нем в 1987 году был подписан договор о ракетах средней и малой дальности.

Шульц считал последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева отличающимся от прежних советских лидеров и убедил Рейгана наладить более конструктивные отношения с противником США в холодной войне, отмечает Washington Post.

Ранее, в качестве главного экономического советника президента Ричарда Никсона, Шульц помогал контролировать заработную плату и цены, хотя в частном порядке выступал против такой политики. Он был причастен к отказу от Бреттон-Вудского соглашения, которое регулировала колебания валютных курсов с конца Второй мировой войны, а также советовал Никсону рассказать все о своей роли в Уотергейтском скандале.

Шульц родился в Нью-Йорке в 1920 году, окончил Принстонский университет, служил до 1945 года в Корпусе морской пехоты США, получил докторскую степень по экономике промышленности в Массачусетском технологическом институте. Работал в совете по экономике при президенте Дуайте Эйзенхауэре, министром труда при Никсоне, председателем совета по экономике и госсекретарем при Рейгане.

Оставив госслужбу и работая в Гуверовском институте, Шульц играл закулисную роль в политике Республиканской партии, был видным сторонником экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сообщает Washington Post.

3 августа 2020 года умер ирландский политик Джон Хьюм, помиривший Северную Ирландию и Англию.

Денис Юдин

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