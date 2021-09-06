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Умер Жан-Поль Бельмондо – легенда французского кино

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 17:46
Умер Жан-Поль Бельмондо – легенда французского кино - Фото
Жан-Поль Бельмондо (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Киноактер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает France24 со ссылкой на адвоката артиста.

Как отмечается, знаменитый французский актер новой волны Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Бельмондо прославился, благодаря выдающейся игре в фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году.

Харизматичный актер, который часто самостоятельно исполнял опасные трюки, в 1960-х переключился с арт-хауса на мейнстримные фильмы и стал одним из ведущих французских героев комедий и боевиков.

Бельмондо сыграл более 80 ролей в кино. В 1989 году он получил премию Сезар за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011-ом – Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 2016-ом Бельмондо удостоился премией Золотой лев за вклад в мировой кинематограф.

Одна из наиболее известных сцен в исполнении Бельмондо – гибель главного героя в последние минуты фильма "Профессионал".

Фрагмент фильма "На последнем дыхании"

  • 17 августа умер Маки Кадзи – японский издатель и популяризатор цифрових головоломок-судоку.

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Наталия Медведева
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смерть актер Жан-Поль Бельмондо
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