Умер Жан-Поль Бельмондо – легенда французского кино

Киноактер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает France24 со ссылкой на адвоката артиста.

Как отмечается, знаменитый французский актер новой волны Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Бельмондо прославился, благодаря выдающейся игре в фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году.

Харизматичный актер, который часто самостоятельно исполнял опасные трюки, в 1960-х переключился с арт-хауса на мейнстримные фильмы и стал одним из ведущих французских героев комедий и боевиков.

Бельмондо сыграл более 80 ролей в кино. В 1989 году он получил премию Сезар за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011-ом – Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 2016-ом Бельмондо удостоился премией Золотой лев за вклад в мировой кинематограф.

Одна из наиболее известных сцен в исполнении Бельмондо – гибель главного героя в последние минуты фильма "Профессионал".

Фрагмент фильма "На последнем дыхании"

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Наталия Медведева

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