Умер Жан-Поль Бельмондо – легенда французского кино
Киноактер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает France24 со ссылкой на адвоката артиста.
Как отмечается, знаменитый французский актер новой волны Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.
Jean-Paul Belmondo has died. pic.twitter.com/dS7B253Sry— Agnes C. Poirier (@AgnesCPoirier) September 6, 2021
Бельмондо прославился, благодаря выдающейся игре в фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году.
Харизматичный актер, который часто самостоятельно исполнял опасные трюки, в 1960-х переключился с арт-хауса на мейнстримные фильмы и стал одним из ведущих французских героев комедий и боевиков.
Бельмондо сыграл более 80 ролей в кино. В 1989 году он получил премию Сезар за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011-ом – Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 2016-ом Бельмондо удостоился премией Золотой лев за вклад в мировой кинематограф.
Одна из наиболее известных сцен в исполнении Бельмондо – гибель главного героя в последние минуты фильма "Профессионал".
Фрагмент фильма "На последнем дыхании"
- 17 августа умер Маки Кадзи – японский издатель и популяризатор цифрових головоломок-судоку.
Читайте также: "Оставался глубоко свободным". 10 ярких историй известных людей об Александре Ройтбурде
Комментарии