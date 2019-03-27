Умер "магистр Йода", топ-аналитик Пентагона времен холодной войны

Эндрю Маршалл (скриншот из видеозаписи)

В США умер один из главных военно-политетических советников при нескольких администрациях Эндрю Маршалл, которого в Пентагоне называли "магистром Йодой". Ему было 97 лет, пишет Defence News.

"Будучи дальновидным, своеобразным, свободным от политического и бюрократического мышления человеком, Маршалл превратил этот пост в центре в продолжение себя. Ему приписывают взращивание некоторых ведущих аналитиков Вашингтона", - пишет издание.

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С 1949 года Маршалл работал в "мозговом центре" Rand Corporation, разрабатывая вместе с коллегами и другими центрами ядерную стратегию США в годы холодной войны, а позднее, в 1970-х при Ричарде Никсоне, был уже на должности в Пентагоне, где анализировал военный потенциал Советского Союза.

На своей должности лидера аналитического центра при Минобороны США Маршалл, помимо основной работы в течение 42 лет - выявления угроз для страны - также ратовал за глобальное лидерство Америки и настойчивое продвижение демократии в других странах.

Кроме того, департамент "Йоды" моделировал возможные будущие угрозы и рапортовал руководству Пентагона о том, насколько вероятен тот или иной сценарий.

На пенсию ушел в 2015 году в возрасте 93 лет. Его кресло в центре занял Джеймс Бейкер.