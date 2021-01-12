Умер миллиардер из Лас-Вегаса Шелдон Адельсон. Он финансировал Трампа и помогал Израилю
Вчера, 11 января, в США умер Шелдон Адельсон – миллиардер, магнат казино, а также активный сторонник президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.
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Адельсон, возглавлявший крупнейшую в мире компанию по созданию казино Las Vegas Sands, скончался в возрасте 87 лет в понедельник вечером от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с состоянием в $33,9 млрд на март 2019 года, Адельсон занял 24-е место в списке самых богатых людей мира.
Адельсон основал отели и казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Его богатство сделало его заметной фигурой в политике США, поскольку он финансировал республиканцев, включая Трампа, и боролся с демократами.
Адельсон поддерживал президента-республиканца Джорджа Буша и вложил десятки миллионов долларов в неудачные попытки победить президента-демократа Барака Обаму в 2008 и 2012 годах.
Он активно поддержал президентскую заявку Трампа в 2016 году, потратив на кампанию $20 млн, а затем еще $5 млн на его инаугурацию.
Адельсон пожертвовал более $123 млн республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в США в 2018 году.
Магнат поддерживал регулярные контакты с Трампом после того, как тот вступил в должность, и стал свидетелем воплощения некоторых из его заветных целей, касающихся Израиля – в том числе переезд посольства США в Иерусалим в мае 2018 года.
Адельсон родился в Бостоне в 1933 году. В 12 лет он начал продавать газеты на улицах. К 16 годам – управлял торговым автоматом по продаже конфет.
В 1979 году организовал в Лас-Вегасе компьютерную выставку, ставшую крупнейшей в мире. Он использовал свой успех как трамплин для покупки стареющего отеля Las Vegas Sands, затем построил крупнейший частный конференц-центр США, а затем и Венецианский курорт-казино.
В 2004-м включился в игровой бизнес в Макао.
В его владение входили открывшаяся в 2010 году Marina Bay Sands в Сингапуре за $6 млрд и казино в Вифлееме, штат Пенсильвания.
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