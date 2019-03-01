Умерла британка, которая носила свое сердце в рюкзаке

24-летняя британка, которая на протяжении года носила искусственное сердце в рюкзаке после того, как ее собственный орган удалили из-за рака, умерла в результате осложнений после операции по пересадке донорского сердца. Об этом сообщает ВВС.
Студентке Оксфордского университета Ребекке Хендерсон из графства Оксфордшир удалили собственное сердце в 2017 году, так как она была одной из тех немногих людей, кому поставили диагноз рак сердца.
С тех пор она носила с собой в рюкзаке искусственный орган весом в 7 кг. Ребекка даже возобновила учебу в университете.
"Не было ни одного мгновения, когда я думала, что надо сдаваться", - говорила она тогда в комментарии BBC.
Агентство отмечает, что вместе с Ребеккой в Великобритании было только два человека, имевших искусственное сердце.
В январе британка, излечившись от рака, получила разрешение на пересадку донорского органа. За несколько недель ей сделали операцию.
Но, как сообщили ее родственники, Ребекка умерла 27 февраля в больнице от осложнений после трансплантации.