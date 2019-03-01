Умерла британка, которая носила свое сердце в рюкзаке

Ребекка Хендерсон (фото - facebook.com/rebecca.henderson)

24-летняя британка, которая на протяжении года носила искусственное сердце в рюкзаке после того, как ее собственный орган удалили из-за рака, умерла в результате осложнений после операции по пересадке донорского сердца. Об этом сообщает ВВС.

Студентке Оксфордского университета Ребекке Хендерсон из графства Оксфордшир удалили собственное сердце в 2017 году, так как она была одной из тех немногих людей, кому поставили диагноз рак сердца.

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С тех пор она носила с собой в рюкзаке искусственный орган весом в 7 кг. Ребекка даже возобновила учебу в университете.

"Не было ни одного мгновения, когда я думала, что надо сдаваться", - говорила она тогда в комментарии BBC.

Агентство отмечает, что вместе с Ребеккой в Великобритании было только два человека, имевших искусственное сердце.

В январе британка, излечившись от рака, получила разрешение на пересадку донорского органа. За несколько недель ей сделали операцию.

Но, как сообщили ее родственники, Ребекка умерла 27 февраля в больнице от осложнений после трансплантации.