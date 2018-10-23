Ураган Уилла достиг максимальной категории и мчится к Мексике

Фото: NASA

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Ветер разогнался до скорости 256 километров в час

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Ураган Уилла, который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет 256 километров в час. По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики 23 октября или утром 24-го.

Ожидается, что ураган Уилла принесет с собой мощный штормовой ветер, побережье накроют огромные разрушительные волны. Также ожидается, что с ураганом придут сильные дожди, которые поднимут уровень воды на 46 см и могут привести к наводнениям и оползням.