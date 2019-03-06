В Афганистане смертник взорвался около аэропорта крупного города

Панорама Джелалабада (фото - Брайан Батталья / армия США)

Утром 6 марта около входа в офис строительной компании, расположенный рядом с аэропортом Джелалабада, прогремел взрыв: пеший смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. Вслед за этим в здании компании завязалась перестрелка между его подельниками и силами безопасности, пишет Al Jazeera.

Примерно в 08:45 по киевскому времени операция силовиков была закончена: пятерых боевиков уничтожили.

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По данным местных властей, в теракте погибли по меньшей мере четверо: один полицейский и трое сотрудников компании.

Пока никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Джелалабад на карте страны:

Правительство контролирует не более 60% территории Афганистана. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам, 21 млн - под властью Кабула.

Миссия "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане, в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.