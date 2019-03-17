В Афганистане убили телерепортера

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В Афганистане убили 60-летнего репортера Султана Махмуда Киркхву. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ответственность за убийство журналиста в Афганистане взяла на себя экстремистская группировка, которая входит в террористическую организацию Исламское государство.

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Репортера застрелили 15 марта в восточной афганской провинции Хост.



В опубликованном 17 марта заявлении экстремистов не сообщается о мотивах преступления. Киркхва работал на частную телевизионную компанию Заман. По имеющейся информации, стрелявшие в него люди, были также застрелены.

Этому убийству предшествовала подобное же преступление, совершенное на прошлой неделе. Тележурналист Нисар Ахмад Амади стал жертвой взрыва в провинции Гильменд.



Региональная правозащитная группа Комитет безопасности журналистов 16 марта призвала правительство Афганистана усилить защиту журналистов.

23 января 2019 года власти Афганистана заявили о ликвидации организатора недавнего нападения на военную базу, в результате которого погибли более сотни человек.