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17.03.2019, 18:46

В Афганистане убили телерепортера

В Афганистане убили телерепортера - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Убитый Султан Махмуд Киркхва работал на частную телевизионную компанию Заман

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В Афганистане убили 60-летнего репортера Султана Махмуда Киркхву. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ответственность за убийство журналиста в Афганистане взяла на себя экстремистская группировка, которая входит в террористическую организацию Исламское государство.

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Репортера застрелили 15 марта в восточной афганской провинции Хост.

В опубликованном 17 марта заявлении экстремистов не сообщается о мотивах преступления.  Киркхва работал на частную телевизионную компанию Заман. По имеющейся информации, стрелявшие в него люди, были также застрелены.

Этому убийству предшествовала подобное же преступление, совершенное на прошлой неделе. Тележурналист Нисар Ахмад Амади стал жертвой взрыва в провинции Гильменд.

Региональная правозащитная группа Комитет безопасности журналистов 16 марта призвала правительство Афганистана усилить защиту журналистов. 

23 января 2019 года власти Афганистана заявили о ликвидации организатора недавнего нападения на военную базу, в результате которого погибли более сотни человек.

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Теги: афганистан, Султан Махмуд Киркхва, телерепортер
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